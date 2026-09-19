ترامب يعلن اتفاقا مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة أمنية بجرينلاند

أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع الدنمارك بشأن "السيطرة الأمنية الدائمة" على جرينلاند، مشيرًا إلى أنها ستبدأ في هذا الإطار عملية إنشاء وجود عسكري كبير في الجزيرة.

وقال الرئيس الأمريكي، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الدنمارك بشأن جرينلاند.

وأضاف: "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الدنمارك وجرينلاند يمنح الولايات المتحدة حق السيطرة الدائمة على احتياجاتها الأمنية في جرينلاند، ويزيل بشكل كامل مخاوف الولايات المتحدة".

وأشار ترامب، إلى أن الاتفاق المذكور لن يكلف الولايات المتحدة أي أموال، مؤكدا أن واشنطن أصبحت بموجبه مخولة بإقامة أي نوع من الوجود العسكري في جرينلاند.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن أي عدو للولايات المتحدة من إقامة قاعدة في جرينلاند أو إظهار وجود عسكري فيها أو إجراء استثمارات حساسة فيها من الآن فصاعدا، من دون موافقتنا الخطية الصريحة".

وذكر ترامب، أن الاتفاق "غير محدود المدة"، مضيفا: "سنبدأ فورا عملية إنشاء وجود عسكري واسع النطاق في المناطق المناسبة من جرينلاند".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مرارا أن بلاده بحاجة لضم جرينلاند، لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، فيما كانت الدنمارك وجرينلاند ترفضان هذه التصريحات.

وجرينلاند تتمتع بحكم ذاتي وتتبع للدنمارك، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي.