سوريا: انتشال 6 جثامين وإصابة 9 آخرين جراء انفجار بمخزن أسلحة غربي دير الزور

أعلنت السلطات السورية انتشال ستة جثامين والبحث عن مفقودين وإصابة تسعة آخرين في مخزن للأسلحة بأحد مواقع الجيش بمنطقة عياش غربي محافظة دير الزور.

وقالت محافظة دير الزور، في بيان ليل الجمعة/ السبت: "وقع انفجار أمس في مخزن للأسلحة ضمن أحد مواقع الجيش العربي السوري قرب بلدة عياش غربي محافظة دير الزور، أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة تسعة آخرين".

وأضافت أنه "عقب الانفجار جرى تأمين الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثاره، بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته".

وأشارت إلى أنه "إثر عمليات البحث التي تجريها الفرق المختصة، تم انتشال جثامين ستة شهداء، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بسقوط 18 قتيلا وجريحا من عناصر وزارة الدفاع، جراء انفجار وقع داخل مستودع للذخيرة في ثكنة عسكرية بريف دير الزور الغربي.

وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان، أن انفجاراً ‏وقع في ‏أحد مواقع الجيش العربي ‏السوري بمنطقة عياش غربي دير الزور.‏

وأوضحت الإدارة أنه يجري التحقق من أسباب الانفجار ومعاينة ‏النتائج ‏الناجمة ‏عنه.