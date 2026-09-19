انطلقت اليوم السبت فعاليات استقبال العام الجامعي الجديد 2026-2027 بجامعة العاصمة، في أجواء احتفالية وتفاعلية، شهدت رفع علم الجامعة إيذانًا ببدء عام دراسي جديد، بحضور الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، إلى جانب مستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات وقيادات الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وجاءت فعاليات اليوم تحت شعار «بوصلة الأنشطة بتجمعنا»، في تجربة مختلفة عن الشكل التقليدي لاستقبال الطلاب، حيث تحولت ساحات الجامعة إلى نقاط تفاعلية تجمع بين الاحتفال والاكتشاف، وتمنح الطلاب الجدد والقدامى فرصة للتعرف على الحياة الجامعية وأنشطتها المتنوعة منذ اليوم الأول.

وبدأت الفعاليات بفقرة فنية قدمها طلاب كلية التربية الموسيقية، وسط أجواء احتفالية، أعقبتها مراسم استقبال الطلاب ورفع أعلام الجامعة، في مشهد جسّد انطلاق رحلة جديدة للطلاب داخل جامعة العاصمة، قبل أن يوجه الأستاذ الدكتور السيد قنديل كلمة ترحيبية بأبنائه الطلاب، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا حافلًا بالنجاح والتميز والمشاركة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية أن يعيش الطالب تجربته الجامعية بصورة متكاملة، لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي، وإنما تمتد إلى ممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب وبناء المهارات والشخصية، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح أمام طلابها مساحات متعددة للإبداع والمشاركة وصناعة تجاربهم الخاصة.

وشهدت الفعاليات التقاط صورة تذكارية جماعية للطلاب، قبل انطلاقهم في رحلة «البوصلة»، التي تقوم فكرتها على انتقال الطلاب بين مجموعة من المحطات، يتعرفون خلالها على مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة وغيرها، في صورة لعبة تشويقية تجعل الطالب مشاركًا في التجربة وليس مجرد متلقٍ لفعاليات الاستقبال.

وتحمل كل محطة من محطات «البوصلة» تجربة مختلفة، بما يساعد الطلاب على اكتشاف المواهب والاهتمامات التي يمكنهم تطويرها خلال سنوات الدراسة، ويفتح أمامهم مسارات جديدة للمشاركة في الفعاليات والمسابقات والأنشطة الجامعية.

وأقيمت فعاليات استقبال العام الجامعي بإشراف الأستاذة نشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

كما تشارك أسرة «من أجل مصر» في تنظيم واستقبال الطلاب، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد حلمي، بما يعكس دور الطلاب في صناعة أجواء اليوم الأول وتعزيز التواصل والانتماء بين مختلف طلاب الجامعة.

ويتولى إدارة فعاليات الاستقبال الدكتورة رحمة فوزي والأستاذ محمد سامي، مديرا الفعاليات، في إطار تقديم تجربة تفاعلية تجعل الطالب في قلب المشهد منذ اللحظات الأولى لانطلاق العام الجامعي، في ظل دعم الإدارة العامة للشئون الإدارية الأستاذ عبد الصمد جودة المدير العام.

وأكدت جامعة العاصمة من خلال «بوصلة الأنشطة بتجمعنا» أن بداية العام الجامعي ليست مجرد موعد على التقويم الدراسي، وإنما بداية رحلة جديدة يكتشف خلالها الطالب قدراته ومواهبه، ويصنع ذكرياته، ويجد مساحته الخاصة داخل مجتمع الجامعة.