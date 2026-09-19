أعلن كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الرسمي لمواجهة روما، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ويحل إنتر ميلان ضيفًا على روما في مواجهة تجمع فريقين حققا العلامة الكاملة، بعدما حصد كل منهما 12 نقطة من أول أربع جولات، على ملعب الأولمبيكو.

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام روما كالتالي:

حراسة المرمى: جوسيب مارتينيز.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، مانويل أكانجي، يان بيسيك.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، كورتيس جونز، بيوتر زيلينسكي، نيكولو باريلا، ضيوف.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

ويدخل إنتر ميلان المباراة بعد بداية قوية في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الفوز على مونزا بنتيجة 4-1، وكالياري بهدف دون رد، إلى جانب انتصارين مثيرين على نابولي بنتيجة 3-2 وأودينيزي بنتيجة 5-2.

ويتقاسم روما وإنتر ميلان، حامل اللقب، صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة لكل منهما، مع أفضلية روما بفارق الأهداف، بعدما سجل 12 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا، مقابل تسجيل إنتر 13 هدفًا واستقبال شباكه 6 أهداف.