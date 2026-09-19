جدول مباريات منتخب الناشئين في دورة الصداقة الدولية بسويسرا

يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 لخوض منافسات دورة الصداقة الدولية، المقرر إقامتها في سويسرا، بمشاركة عدد من المنتخبات القوية، ضمن برنامج إعداد الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

ويخوض منتخب مصر 4 مباريات خلال منافسات البطولة، حيث يفتتح مشواره بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الخميس 24 سبتمبر، قبل أن يلتقي منتخب إنجلترا في الجولة الثانية يوم الأحد 27 سبتمبر.

وفي الجولة الثالثة، يواجه منتخب مصر نظيره الكولومبي يوم الأربعاء 30 سبتمبر، على أن يختتم مشواره في الدورة يوم السبت 3 أكتوبر، في مباراة يتحدد طرفها وفقًا لترتيب المنتخبات في المرحلة الأولى.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 في دورة الصداقة الدولية بسويسرا كالتالي:

مصر × كوريا الجنوبية – الخميس 24 سبتمبر – الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

إنجلترا × مصر – الأحد 27 سبتمبر – الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مصر × كولومبيا – الأربعاء 30 سبتمبر – الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

المباراة الرابعة – السبت 3 أكتوبر – يتحدد المنافس وفقًا لنتائج وترتيب المرحلة الأولى.

وتضم دورة الصداقة الدولية في سويسرا 8 منتخبات، هي مصر والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وكوت ديفوار وكندا، حيث يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لتحقيق أكبر استفادة فنية من الاحتكاك مع منتخبات قوية خلال البطولة.