استمرار تراجع عدد منصات النفط والغاز العاملة في أمريكا

ذكرت يوم الجمعة شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة واصل تراجعه، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 5 منصات، ليتراجع عدد المنصات خلال 8 أسابيع من بين الأسابيع التسعة الماضية.

ووصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى 851 منصة، بتراجع قدره 216 منصة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" القول إن عدد منصات النفط ارتفع خلال الأسبوع الحالي بمقدار منصة واحدة عن الأسبوع الماضي إلى 713 منصة، في حين تراجع بمعدل 160 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي.

وتراجع عدد منصات الغاز خلال الأسبوع الحالي بمقدار 6 منصات إلى 137 منصة، بتراجع قدره 57 منصة عن الأسبوع نفسه من العام الماضي.

يذكر ان عدد منصات استخراج النفط والغاز تعتبر مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.