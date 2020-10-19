قصر ثقافة القليوبية ينظم مجموعة متنوعة من الأنشطة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

ونظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية أدبية أدارها الشاعر عواد مهني، بحضور أعضاء النادي، تم خلالها إلقاء ومناقشة مجموعة من القصائد الشعرية، ومنها قصيدة "اعزف يا ناي" لعواد مهني، وقصيدة "مصر بلدنا" لمحمود سعيد، كما ألقى الكاتب الصحفي محمد الحلواني محاضرة بعنوان "كيف قدم الأدب المصري نصر أكتوبر"، بجانب مجموعة من لوحات الفنان التشكيلي عادل حنين.

فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة لمناقشة "رواد فن القصة في مصر"، بدأها مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، وأوضح فيها أن فن القصة ظهر في مصر في أوائل القرن العشرين وكان محمد تيمور من أول من كتب فن القصص والروايات، وبعد ذلك بدأت المدرسة الحديثة ومن أبرز الأدباء "حسين فوزي، يحيي حقي، سعيد عبده، إبراهيم المعره"، ومن أول من كتب القصة بالعامية المصرية الأديب محمد حسنين هيكل وأيضا طه حسن.