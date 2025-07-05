أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية البريطاني في دمشق

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

وقالت الرئاسة السورية في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في دمشق وزير خارجية المملكة المتحدة السيد ديفيد لامي، وذلك بحضور وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية… pic.twitter.com/XN3x3jb1Xi — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) July 5, 2025

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدبوس الذي علّقه «الشرع» على البدلة التي ارتداها خلال لقائه مع المسئول البريطاني، والذي يُمثل شعار سُوريا الجديد.

وأمس الجمعة، أكد الشرع أن الهوية البصرية الجديدة للدولة تعبّر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة.

وفي أعلى الشكل الجديد يوجد 3 نجوم في إشارة إلى العلم السوري، بينما يرمز طائر العقاب إلى القوة والتوازن.

وهناك 14 ريشة ترمز إلى محافظات سوريا الـ14، في حين يرمز الذيل إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى التي تعني وحدة البلاد.