فلسطين تسجل 6 وفَيَات و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 6 وفيات و543 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و572 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي الذي نشرته وكالة فلسطين "وفا" - أنه تم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية، إضافة إلى وفاة مواطنة من حي سلوان بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: محافظة الخليل (79)، محافظة نابلس (69)، محافظة بيت لحم (70)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (40)، جنين (35)، أريحا والأغوار (15)، سلفيت (3)، طوباس (7)، طولكرم (43)، قطاع غزة (77)، ضواحي القدس (28)، مدينة القدس (62).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سُجلت 363 حالة في المحافظات الشمالية (59 الخليل، 20 جنين، 17 قلقيلية، 169 رام الله والبيرة، 98 نابلس)، إضافة إلى 209 حالات في مدينة القدس.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 87.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.لافتة إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.