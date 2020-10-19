سجلت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في مصر 93.1 % من إجمالي الإصابات، وذلك بعد خروج 90 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات مساء الأحد، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس في مصر إلى 98 ألفا و247.

وبلغت نسبة الوفيات بالفيروس 5.8 % من إجمالي الإصابات، حيث سجلت الوزارة وفاة 11 حالة وفاة جديدة مساء الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و120 حالة وفاة، فيما سجلت الوزارة 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، هو 105 آلاف و424 حالة من ضمنهم 98 ألفا و247 حالة تم شفاؤها، و6 آلاف و120 حالة وفاة.

