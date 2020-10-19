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طرح البوستر الرسمي لفيلم الصندوق الأسود

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 2:30 ص

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" البوستر الرسمي، والذي يضم وجوه أبطال الفيلم الثلاثة منى زكي ومحمد فرّاج ومصطفى خاطر، تمهيدًا لطرحه في السينمات نهاية الشهر الجاري.

ويحمل كل وجه تعبيراته الخاصة، فنرى فرّاج في مقدمة البوستر بملامح قاسية، ومنى زكي تتوسطه بتعبيرات مصدومة وجرح نازف في رأسها بعد تعرضها لاعتداء عنيف، ثم مصطفى خاطر معبراً عن التوجس والخوف.

وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

 

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