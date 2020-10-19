سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين حنان الأحمدي، بمنصب مساعد رئيس مجلس الشورى، وذلك لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في المملكة.

وفيما يلي نقدم لكم نبذة سريعة عن الأحمدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

التعليم:

ـ دكتوراه الإدارة الصحية، جامعة بتسبرغ، الولايات المتحدة الأمريكية، 1415هـ.

ـ ماجستير الإدارة الصحية، جامعة تولين، الولايات المتحدة الأمريكية، 1409هـ.

ـ بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1406هـ.

الخبرات العملية والعضويات السابقة :

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ عضو مجلس الشورى.

ـ مدير عام الفرع النسائي، معهد الإدارة العامة.

ـ أستاذ دكتور الإدارة الصحية، معهد الإدارة العامة.

ـ منسقة البرامج العليا الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.

ـ منسقة قطاع الإدارة الصحية الفرع النسوي، معهد الإدارة العامة.

ـ مقيّم بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز.

ـ زميل زائر في المركز الوطني لبحوث تطوير الرعاية الصحية الأولية، جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

ـ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

ـ عضو المجلس العلمي، معهد الإدارة العامة.

ـ عضو لجنة الاقتصاد والطاقة، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة، مجلس الشورى.

ـ عضو لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مجلس الشورى.

ـ عضو مجلس الأمناء، منتدى الرياض الاقتصادي.

ـ عضو الهيئة الاستشارية لمركز الأبحاث الواعدة للبحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ـ عضو اللجنة العلمية لجائزة وزارة الثقافة والإعلام للكتاب.

ـ عضو لجنة المشورة الثقافية لمهرجان التراث والثقافة والفنون «الجنادرية».

ـ المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات العربية والدولية.

ـ مؤلفة للعديد من البحوث العلمية.