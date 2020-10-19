رئيس وزراء أرمينيا: هدف تركيا من الحرب في كاراباخ السيطرة على خطوط إمداد الغاز لأوروبا

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن هدف تركيا من الحرب في إقليم "كاراباخ" السيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقال باشينيان ـ وفقا لما كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين ـ إن المعارك في إقليم "كاراباخ" تدور من أجل تحديد وضعه القانوني، مضيفا أنه تم استنفاد كل المحاولات وآخرها في عام 2011 في "قازان"، حيث عقدت قمة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية للوضع القانوني للإقليم المتنازع عليه.

ويشهد إقليم "كاراباخ" معارك منذ يوم 27 سبتمبر الماضي، بين أذربيجان وأرمينيا، خلّفت مئات القتلى والجرحى من الطرفين.