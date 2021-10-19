أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح استئصال ورم متقدم بالبنكرياس عن طريق جراحة بتقنية ويبل (whipple-Operation)، وذلك لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وذكر بيان للهيئة أن الجراحة بتقنية (whipple-Operation) تعد واحدة من الجراحات المتقدمة والخطيرة التي تُجرى اليوم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والتي تصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لـ 180 ألف جنيه، والمريضة لم تدفع سوى 300 جنيه فقط نسبة المساهمة المقررة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتابع البيان، "خلال الجراحة تم تركيب دعامة عن طريق الإثنى عشر، وإزالة ورم بحجم 6cmx4cm من البنكرياس، فيما تم عمل 3 توصيلات، الأولى توصيل القناة المرارية بالأمعاء الدقيقة، وأخرى توصيل جزء من البنكرياس بالأمعاء الدقيقة، والثالثة توصيل جزء من المعدة بالأمعاء الدقيقة، حيث كانت المريضة تعانى من قيء مستمر وارتفاع شديد فى نسبة الصفراء، وهو ما استلزم التدخل الجراحي السريع".

واستكمل بيان الهيئة، أنه تم إجراء العملية على يد طاقم طبى من أمهر الأطباء فى جراحة الأورام، ترأسه الدكتور أحمد محمد جمعة "رئيس قسم جراحة الأورام واستشاري جراحة الأورام"، والدكتور حمادة فتحي عبد الجواد "استشاري جراحة الأورام"، وبمشاركة الدكتور وليد عبد الرازق، والدكتور أحمد سامي "أخصائيي جراحة الأورام"، وبمشاركة طاقم استشاريي التخدير المتميزين بالمجمع والمكون من "الدكتور أحمد اللي، الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، والدكتور أيمن النوبى" وذلك بمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان إن مجمع الإسماعيلية الطبي بما يشمله من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للعمل، فإنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، ليس فقط لأهالينا من محافظة الإسماعيلية فحسب، بل يخدم قاطني إقليم القناة كله، وذلك وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأضاف أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عملاق، وهو واحد ضمن 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فهو مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سريرا داخليا وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب بالإضافة إلى 16 سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية في كافة محافظات الجمهورية ولكافة المصريين في غضون 10 أعوام بدلًا من 15 عاما.

وأكد حرص هيئة الرعاية الصحية على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية المميزة وإجراء العمليات الجراحية داخل كافة منشآتها الصحية، وفي مختلف تخصصاتها الطبية وخاصة النادرة منها والمتقدمة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة محافظات المنظومة (بورسعيد، الأقصر، والإسماعيلية)، بما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم وذويهم ودون تحملهم لمزيد من الأعباء المادية والشاقة والتي يمكن أن يتحملها المريض عند إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة، وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تشمل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ووفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر.