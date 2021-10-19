قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنّه تلقّى كمًا كبيرًا من رسائل تهنئة من مسيحيين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، مساء الاثنين: "أقول لهم شكرًا لإخوتنا شركاء الوطن، والموعد إن شاء الله في مولد السيد المسيح عليه السلام".

وأوضح كريمة، أنّ الله عز وجل قدّم نبيه الكريم بالقرآن الكريم في قوله تعالى "إنك لعلى خلق عظيم"، كما أنّ النبي محمد صلى الله عليه سلم قال "إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا".

ودعا كريمة، إلى إحداث انتفاضة علمية دعوية تحت مُسمى الأخلاق النبوية، وتابع: "نريد الأخلاق النبوية من خلال استنفار علمي دعوي على شتى المستويات التعليمية والدعوية".

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تساهم في إعادة الأخلاق للناس، وأكمل: "لو عادت الأخلاق إلى سلوكيات الناس سيتضاءل الغش والخداع والجشع والطمع والأنانية والنرجسية والظلم".

وشدّد كريمة، على أنّ هذه الأخلاق توفّر للناس حياة الأمن والأمان والسلم والسلم.