مانشستر سيتي يقسو على كلوب بروج بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مضيفه كلوب بروج البلجيكي 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جواو كانسيلو في الدقيقة 30 ورياض محرز (هدفين) في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء، و84 وكايل والكر في الدقيقة 53 وكول بالمر في الدقيقة 67.

في المقابل سجل هدف حفظ ماء لكلوب بروج هانز فاناكن في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة باريس سان جيرمان ولايبزج الألماني، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقبل تراجع كلوب بروج لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة العاشرة ألغى الحكم هدفا لفريق مانشستر سيتي بعدما لعبت كرة طولية على حدود منطقة جزاء حاول كلينتون ماتا مدافع بروج إبعادها لكن جاك جريليش دفعه ولعب الكرة من فوق الحارس سيمون مينيوليه المتقدم إلى داخل المرمى، ولكن الحكم ألغى الهدف واحتسب خطأ لبروج

وفي الدقيقة 13 ألغى الحكم هدفا آخر لمانشستر سيتي عندما لعبت ركلة حرة داخل منطقة جزاء بروج إلى إيمريك لابورت ليمرر كرة عرضية قابلها جواو كانسيلو بتسديدة إلى داخل المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل لابورت.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية ولكنه فشل في اختراق الدفاع القوي والمنظم لفريق كلوب بروج لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت تسجيل مانشستر سيتي لهدف التقدم عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي بروج استلمها كانسيلو داخل منطقة الجزاء وسددها لحظة خروج مينيوليه من مرماه لتمر الكرة من بين قدمي الحارس إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات كما استمرت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 42 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعدما قام ستانلي نسوكي، مدافع بروج، بعرقلة رياض محرز داخل منطقة الجزاء ليسددها محرز بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، وسط تراجع غير مبرر من جانب لاعبي كلوب بروج.

وفي الدقيقة 53 سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث عندما مرر كيفي ندي بروين كرة بينية إلى كايل والكر داخل منطقة جزاء بروج ليصبح في مواجهة مينيوليه قبل أن يسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67 عندما انطلق رحيم سترلينج بالكرة من الناحية اليسرى ومررها إلى كول بالمر على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، نشط فريق بروج قليلا في الناحية الهجومية وحاول مبادلة مانشستر سيتي للهجمات في محاولة لتسجيل هدف حفظ ماء الوجه ولكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى مانشستر سيتي، الذي واصل محاولاته الهجومية أيضا ولكنه فشل هو الآخر في تشكيل خطورة على مرمى بروج لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 79 والتي شهدت فرصة خطيرة لبروج عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها شارل دي كيتيلياري بضربة رأس لكن إديرسون مورايس تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 81 سجل كلوب بروج هدف حفظ ماء الوجه عندما لعبت كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى قابلها هانز فاناكن بتسديدة أرضية لتعانق كرته الشباك.

وفي الدقيقة 84 سجل مانشستر سيتي الهدف الخامس عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي بروج ليصبح في مواجهة مينيوليه ليسدد محرز كرة قوية عانقت الشباك.

ومر الوقت المتبقي من اللقاء بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بفوز مانشستر سيتي 5 / 1.