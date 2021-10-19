فولفو كار تطرح أسهمها للاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 53 و68 كورون للسهم

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كار اليوم الاثنين النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها ويتراوح بين 53 و68 كورون للسهم الواحد حيث تستهدف جمع حصيلة تبلغ 25 مليار كورون (9ر2 مليار دولار) لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 23 مليار دولار بعد 11 عاما من استحواذ مجموعة شيجيانج جيلي هولدنج جروب الصينية لصناعة السيارات عليها من شركة فورد موتور الأمريكية مقابل 8ر1 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طرح فولفو كار سيكون أكبر طرح عام أولي في أسواق المال الأوروبية منذ كانون ثان/يناير الماضي.

وتعتزم فولفو التي تستهدف تحويل كل إنتاجها إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030 استخدام حصيلة الطرح في تمويل زيادة طاقتها التصنيعية حتى تستطيع مضاعفة مبيعاتها السنوية إلى أكثر من 2ر1 مليون سيارة.

كما تعتزم فولفو بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.

كانت فولفو قد ذكرت في بيان في وقت سابق من الشهر الحالي أن حصيلة الطرح ستساعدها في تمويل التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية والبيع المباشر للعملاء ونموذج الاشتراك للحصول على خدماتها. في الوقت نفسه تعتزم جيلي الاحتفاظ بأكبر حصة من أسهم الشركة السويدية مع بدء تداول أسهمها في البورصة.

وتلقت خطة فولفو لطرح أسهمها في البورصة الدعم من نجاح شركة بولستار لإنتاج السيارات الكهربائية والتي تساهم فيها فولفو وجيلي، والتي وافقت خلال الشهر الماضي على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال شركة جديدة تأسست لطرح أسهم بولستار التي وصلت قيمتها السوقية إلى 20 مليار دولار.