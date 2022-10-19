يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من الحدود الجنوبية، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 21

6 أكتوبر 29 20

بنهـا 28 21

دمنهور 27 20

كفر الشيخ 27 21

المنصورة 28 21

دمياط 27 21

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 30 22

السويس 29 22

الزقازيق 29 22

شبين الكوم 29 22

طنطا 28 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 26 20

العلمين الجديدة 26 19

وادي النطرون 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 18

سيوة 27 17

العريش 27 18

رفح 27 18

الطور 32 23

كاترين 25 14

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

طابا 29 20

نويبع 31 22

حلايب 30 24

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 31 23

مرسى علم 33 23

الفيوم 29 19

بني سويف 29 18

المنيا 29 18

أسيوط 30 19

سوهاج 31 20

قنا 33 21

الأقصر 33 20

أسوان 35 22

الوادي الجديد 31 19

أبوسمبل 35 22

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23