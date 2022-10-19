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أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا

بيني جانتس
بيني جانتس
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 5:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 5:37 م

أفادت قناة (كان) الرسمية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الدفاع بيني جانتس أكد أن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي - بحسب القناة، خلال إحاطة أمام سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن الطلب الأوكراني للمساعدة العسكرية - "إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، ولكن ستساعد على توفير أنظمة إنذار مبكر ذكية ضد التهديدات الجوية وغيرها".

ويأتي تصريح جانتس بعدما طالب وزير خارجية أوكرانيا إسرائيل بتوريد السلاح لبلاده لمواجهة روسيا، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الروسية خلال الأيام الأخيرة.

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