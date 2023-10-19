حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الخميس، حزب الله من تداعيات الدخول في حرب مع بلاده، داعيا إياه إلى النظر لمدينة غزة، أولا.



وجاءت تصريحات جالانت خلال زيارة لجنوب إسرائيل اليوم الخمس، ولقائه مع جنود عند الحدود مع قطاع غزة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني .



وقال جالانت: "نركز أولا، وقبل أي شيء، على هزيمة حماس. أقود الجنود إلى معارك على مدار 45 عاما، وأنا مسؤول عن الأمن، وكنت مسؤولا عن ذلك خلال الأسبوعين الماضيين- حتى في الأوقات العصيبة، وأنا مسؤول عن قيادة إسرائيل للنصر".



وأشار جالانت إلى أن الجيش يستعد لاشتباك طويل الأجل مع أعداء إسرائيل، مضيفا "لا نتحدث عن حملة عسكرية قصيرة – بل عن حملة طويلة".



وتطرق جالانت إلى تهديد حزب الله على الحدود مع لبنان، قائلا: "يحاول حزب الله تحدى دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي، ونشر قوات في تشكيلات دفاعية قوية. نحن متأهبون وإذا أراد حزب الله حربا، فيتعين عليه أولا أن يلقى نظرة على صور مدينة غزة".



وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، ردا على قيام "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في القطاع، يوم السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات بجنوب إسرائيل.



وأسفرت الحرب بين الجانبين عن استشهاد 3500 فلسطيني وإصابة نحو 12ألفا ومقتل 1400 إسرائيلي وإصابة 4475.



من جهة أخرى، تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى.