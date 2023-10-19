فؤاد السنيورة: بايدن أعطى ترخيصا لإسرائيل بالقتل

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن لبنان لا تستطيع خوض معركة عسكرية مع إسرائيل الآن، حيث تعرضت لـ 6 اجتياحات إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف إمكانياتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، أن لبنان تواجه الآن 6 أزمات أساسية، أولها أزمة سياسية، وأزمة اقتصادية ساحقة، هذا إلى جانب أزمة نزوح سورية، منوها بأن 40% من سكان الدولة اللبنانية نازحين من سوريا.

ولفت إلى أهمية وجود الحكمة والتأني كثير قبل اتخاذ أي قرار من جانب لبنان، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود حشد للرأي العام الدولي، معقبا: «ألمح تغيير حقيقي، وهو ما ظهر في امتناع فرنسا وبريطانيا عن التصويت لمشروع القرار الروسي البرازيلي، أو الفيتو الأمريكي».

ودان رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، الاعتداءات الإسرائيلي على أراضي اللبنانية، مؤكدا وجود محاولات لتغير موقف الإعلام الدولي ضد بلاده.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يزعم أن تاريخ الأزمة بدأ يوم السابع من أكتوبر، ولكن تناسوا أن التاريخ الحقيقي بدأ منذ 75 سنة، وما فعلته إسرائيل في صبرا وشاتيلا، وبلدة قانا، وغيرها.

ونوه بضرورة استفاقة الإعلام الغربي والدول الغربية، موضحا أن جو بايدن أعطى ترخيص لإسرائيل في عمليات القتل، وأعفاها مما حدث ويحدث وسيحدث في غزة.