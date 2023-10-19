الحكومة الإسرائيلية تصدق على تمويل خطة إخلاء عسقلان

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية صدقت على تمويل خطة إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.



وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تساعد هذه الخطة، التي سيخصص لها تمويل يبلغ 160 مليون شيكل إسرائيلي في جهود إعادة توطين سكان عسقلان الذين لا يستطيعون الوصول إلى ملجأ مناسب عند تعرض المدينة للقصف.



وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت الجمعة الماضية إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة إلى مدينة إيلات المطلة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية.



وقالت كتائب القسام إنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية "ردا على استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين في قطاع غزة".



كما أعلنت قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان برشقة صاروخية.



كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن، اليوم الخميس، غارات جوية مكثفة على منازل سكنية مكتظة في مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات أغلبهم من النساء والأطفال، وفق مصادر فلسطينية.



ومنذ 7 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح للمنظمة الدولية بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.