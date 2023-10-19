علق الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، على وصول طائرة أمريكية تحمل شحنة من المركبات المدرعة للجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «نحن نواجه أمريكا ودول الغرب جنبا إلى جنب مع المحتل».



وأضاف: «وحق كل ذرة تراب من فلسطين الحبيب، وبحق دماء الشهداء الذين سقطوا، وبحق الأقصى، لن تنتصروا».



وأكمل: «ستدخلون الحرب البرية وستدفنون في أرض غزة، وسيصرخ بايدن، وسيركع النتن ياهو ولن تستطيعوا قهرنا.. كلنا فلسطين، وفلسطين أبدًا لن تموت».





وصول طائرة شحن أمريكيه تحمل عربات مدرعه للجيش الصهيوني . نحن نواجه أمريكا ودول الغرب جنبا إلي جنب مع المحتل . وحق كل ذرة تراب من فلسطين الحبيب ، وبحق دماء الشهداء الذين سقطوا ، وبحق الأقصي ، لن تنتصروا ، ستدخلوا الحرب البريه وستدفنوا في أرض غزه ، وسيصرخ بايدن ، وسيركع النتن ياهو… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 19, 2023



وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بوصول طائرة أمريكية تحمل شحنة من المركبات المدرعة للجيش الإسرائيلي، مساء الخميس.



وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه التقى قادة كبار وأقل مستوى بالجيش، اليوم الخميس، مشيدًا بـ«الإصرار والروح القتالية لتنفيذ كل ما يطلب من المقاتلين بهدف هزيمة حماس، والقضاء على البنية التحتية، وتنفيذ المهمات».



وتوجه برسالة إلى جنوده على حدود غزة، مساء الخميس: «كونوا على استعداد الأوامر ستصدر.. نرى غزة من بعيد الآن وسنراها من الداخل قريبا».



وأشار إلى أنه «يتحمل مسئولية ما حدث في 7 أكتوبر ومسئول عن تحقيق النصر»، معقبًا: «مهمة القضاء على حماس ستكون طويلة وصعبة، سنكون دقيقين وواضحين وسندفع الثمن، ونواصل المهمة حتى ننجح».



وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.