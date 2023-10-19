تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بمعرض زايد اليوم

يشهد معرض زايد للكتاب، اليوم الخميس، احتفالية تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى، في إطار فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

يأتي ذلك بحضور كل من: المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، والإعلامي الفلسطيني محمود بركة؛ والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، بالإضافة إلى مجموعة كبيرةمن المثقفين والمفكرين والأدباء من بينهم الروائي إبراهيم عبدالمجيد.

ويأتي هذا التكريم، ردا على إلغاء معرض فرانكفورت تكريم الكاتبة عدنية شبلي، لانحياز إدارة المعرض للجانب الإسرائيلي، حيث كان من المقرر الاحتفال بها لحصولها على جائزة LiBeraturpreis التي تقدم من جمعية LitProm عن رواية تفصيل ثانوي أحدث أعمالها الروائية.

وكان قد أعلن اتحاد الناشرين العرب وهيئة الشارقة للكتاب، الانسحاب من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بالإضافة إلى الكثير من الرسائل التي أعلنها العديد من الكتاب تضامنا مع الكاتبة ودعما للقضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الكاتبة عدنية شبلي هي كاتبة فلسطينية، ولدت عدنية شبلي في فلسطين في العام 1974، وتقيم حاليا في برلين، حازت مرتين على جائزة مؤسسة عبد المحسن القطّان للكتاب الشباب عن روايتها «مَساس» و«كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحب».

حصلت الكاتبة عدنية شبلي على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة شرق لندن العام 2009.

صدر لها عدة مؤلفات أدبية من بينها: رواية: مساس، دار الآداب للنشر والتوزيع، 2001، رواية: كلنا بعيد بذات المقدار عن الحب، كتب كلوكروتس، 2004، رواية: تفصيل ثانوي، 2017، مجلة: المبتدأ، مؤسسة عبد المحسن قطان، 2021.فازت شبلي مرتين بجائزة الرواية في مسابقة الكاتب الشاب الصادرة عن مؤسسة عبد المحسن القطان: الأولى في العام 2001 عن روايتها «مساس»، الثانية في العام 2003 عن روايتها «كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحب».

ترشحت روايتها «تفصيل ثانوي» للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية التي تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن، 2021.