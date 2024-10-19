تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

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تجددت الغارات الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد دقائق من إنذارات إسرائيلية بإخلاء بعض المباني.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على حي الأمراء في الشويفات الواقعة بمحيط الضاحية الجنوبية».

وقبل قليل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سكان منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إنذارًا آخر إلى سكان الضاحية الجنوبية، وتحديدًا المتواجدين في المبنى الواقع في شويفات الأمراء.

وقالت جريدة «النهار» اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ تهديده للضاحية الجنوبية بعد دقائق فقط من الإنذار الذي وجّهه أدرعي، لسكان حارة حريك.

وأغار الطيران الحربي مرّتَين على منطقة حارة حريك، بُعيد خرقه جدار الصوت بشكل عنيف أيضاً في الأجواء اللبنانية.

ومن ثمّ شنّ الطيران سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية، حيث أمكن سماع دويّ عنيف في أرجاء الضاحية وبيروت في وقت متزامن.

وشوهدت أعمدة الدخان السوداء تتصاعد من منطقة حارة حريك بعد الاستهداف الإسرائيلي.