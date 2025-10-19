الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

**مصادر أمنية تركية للأناضول:

- الدوحة استضافت مباحثات بشأن الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بدعم من تركيا وقطر

- رئيس الاستخبارات التركي إبراهيم قالن شارك في المباحثات بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان

- من المقرر عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بشكل فعّال

- بعد مفاوضات استمرت 14 ساعة، تم الاتفاق على أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة الفنية التي ستعمل على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في إسطنبول

أقامت باكستان وأفغانستان حوار بينهما، في مباحثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة وشارك فيها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، أن قالن شارك في المباحثات الباكستانية الأفغانية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت أن الدوحة استضافت مباحثات بشأن الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان بدعم من تركيا وقطر.

وأشارت إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى دُعوا إلى مباحثات وقف إطلاق النار بالدوحة، وحضرها رئيسي جهاز الاستخبارات ووزيري الدفاع من كلا البلدين.

وأكدت المصادر أن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من ليل السبت/ الأحد، جرى خلالها إطلاع زعماء الدول وفي مقدمتهم الرئيس أردوغان بمجريات المباحثات.

- تفاصيل وقف إطلاق النار ستُناقش في إسطنبول

من المقرر عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بشكل فعّال.

وبعد مفاوضات استمرت 14 ساعة، تم الاتفاق على أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة الفنية التي ستعمل على تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في إسطنبول.

وستركز هذه الاجتماعات على خطوات طويلة الأمد لمعالجة قضايا الإرهاب والهجرة وأمن الحدود بين البلدين بشكل دائم.

واستضافت إسطنبول في 11 أكتوبر الجاري، اجتماعا ثلاثيا جمع بين رؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وباكستان وقطر، جرى خلالها في الوقت نفسه التواصل مع الجانب الأفغاني.

وفي 9 أكتوبر، تحدثت تقارير عن غارة جوية نفذتها مقاتلات باكستانية على كابل ومنطقة مارغا بولاية باكتيا الحدودية مع باكستان، وحمّلت السلطات الأفغانية إسلام آباد المسؤولية.

وفي 11 أكتوبر، أعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 23 باكستانيا، بينهم 20 عنصرا أمنيا و3 مدنيين.

وتقول إسلام آباد، إن مسلحي حركة طالبان باكستان، ينفذون عمليات من داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل.

وفي 15 أكتوبر، أعلن البلدان الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة، تم تمديها لاحقا لحين اختتام المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة.