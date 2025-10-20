ترحيل 16 مهاجرا من بريطانيا إلى فرنسا في إطار اتفاق الإعادة

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أن 16 شخصا دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية تمت إعادتهم هذا الأسبوع إلى فرنسا، ليرتفع بذلك إجمالي المرحلين بموجب اتفاق الإعادة بين لندن وباريس، إلى 42 شخصا.

وأضافت الوزارة أن مزيدا من الرحلات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بموجب المعاهدة حتى الآن 23 شخصا.

وتأتي هذه التطورات في وقت عبر فيه 369 شخصا القنال الإنجليزي على متن سبعة قوارب أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 734ر36، وهو أقل بـ82 فقط من إجمالي العام الماضي البالغ 816ر36.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود: "لسنوات عديدة، كان المهاجرون غير الشرعيين يدخلون بلادنا دون عواقب. هذه أكبر رحلة إعادة بموجب اتفاقنا التاريخي مع فرنسا، وهي رسالة تحذير واضحة: من يحاول دخول البلاد عبر القوارب الصغيرة يمكن أن يتم إعادته".

وأضافت: "هذه مجرد البداية، وسأعمل على توسيع نطاق هذه الإعادات إلى فرنسا، وسأفعل كل ما يلزم لتأمين حدودنا."

ويستند الاتفاق المعروف بـ"واحد مقابل واحد"، الذي أبرمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مطلع العام الجاري، إلى تقليص السبل أمام محاولات عبور القنال بطرق خطرة.