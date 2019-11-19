الجيش الليبى يعلن تدمير 19 مدرعة تركية فى مصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، أمس الإثنين، استهداف القوات الجوية الليبية 19 مدرعة قادمة من تركيا، وذلك فى منطقة صناعية بوسط مدينة مصراتة.

وقال المسمارى، فى بيان: إنه «بناء على معلومات استخباراتية جرى رصد عملية نقل 19 مدرعة بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمصراتة، أمس، والتى نقلت لاحقا من الميناء وتم تخزينها فى منطقة صناعية بوسط مصراتة».

وأضاف المسمارى: «جرى تنفيذ طلعات جوية بواسطة طائرات سلاح الجو، أسفرت عن إصابة أهدافها وتدمير المدرعات (قبل خروجها من مخازنها)»، مشيرا إلى أنه نتج عن هذا الاستهداف «انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، وعادت طائراتنا لقواعدها سالمة»، وفقا لبوابة «الوسط» الليبية.

من ناحية أخرى، أعرب المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة عن ثقته فى نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، داعيا المجتمع الدولى إلى توفير مظلة لإنهاء النزاع الليبى والعودة إلى الحوار.

وقال سلامة، فى مؤتمر صحفى أمس الإثنين: إن معارك طرابلس أدت أيضا إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإجبار 18 ألف شخص على ترك منازلهم، موضحا أن «الجهود مستمرة لدعم الحل السياسى فى ليبيا»، بحسب شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

وأضاف سلامة: «نعمل مع مختلف الأطراف الدولية لحل الأزمة فى ليبيا، نعمل مع الفرقاء المختلفين ونشجعهم على الحفاظ على سلامة الأراضى الليبية».

وتابع سلامة: «واثق من نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا، أحد مخرجات المؤتمر ستكون العمل على لجنة متابعة تعمل معنا لتنفيذ التوصيات»، موضحا أن هذه اللجنة «ستلعب دورا حيويا فى وقف إطلاق النار والمساهمة فى العودة إلى العملية السياسية، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية».

إلى ذلك، قالت السفارة الإيطالية فى ليبيا: إن السفير الإيطالى فى طرابلس جوزيبى جريمالدى ووزير الحكم المحلى طاهر ميلاد، شاركا، أمس، فى توقيع برنامج جديد لتنمية البلديات الليبية، وذلك بتمويل قيمته 3.5 مليون يورو موجه من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وأضافت السفارة الإيطالية، على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «البرنامج سيتم تنفيذه بشكل مشترك بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى فى تونس والرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية»، وفقا لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

وبالإضافة لذلك، تساهم إيطاليا بمبلغ 850 ألف يورو فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى ليبيا، وذلك من أجل دعم الانتخابات المحلية.