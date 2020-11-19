 الزياني يؤكد متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزياني يؤكد متانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة

عبد اللطيف بن راشد الزياني
عبد اللطيف بن راشد الزياني
أ ش أ
نشر في: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:34 م | آخر تحديث: الخميس 19 نوفمبر 2020 - 5:34 م
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، متانة العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البحرين والولايات المتحدة، التي تستند على دعائم صلبة من الاحترام والتقدير المتبادل والمصالح المشتركة.

وبحث الزياني، اليوم الخميس، مع كلارك كوبر مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأشاد الزياني - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بما يبذله الطرفان من جهود حثيثة لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والارتقاء بمستويات التعاون إلى مستويات أشمل بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، منوها بالدور الحيوي الفعال للبحرين من أجل تحقيق الأمن وإرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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