مذكرة تفاهم بين «الاتحاد للطيران» الإماراتية و«طيران العال» الإسرائيلية

وقعت شركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة "طيران العال"، الناقل الوطني لإسرائيل، مذكرت تفاهم لبحث آفاق التعاون المشترك.

ووفقا لبيان نشرته الشركة الإماراتية على موقعها الإلكتروني، فإن مذكرة التفاهم واسعة النطاق تغطي خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.

كما تضم أيضا خططًا للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.

ووقع كل من توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وجونين أوسيسكن، الرئيس التنفيذي لشركة طيران العال مذكرة التفاهم.

وعقّب دوجلاس على المناسبة بالقول: "تأتي مذكرة التفاهم لتشكل قاعدة انطلاق لما نتصور أن يكون علاقةً قويةً وتعاونًا مثمرًا ومستمرًا بين أبوظبي وتل أبيب".

بدوره، قال أوسيسكن :"لقد أتاحت لنا العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخرًا بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة فرصة مهمة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد للطيران.

وتأتي مذكرة التفاهم كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين، وكلنا ثقة أنه من خلال العمل معًا ستتمكّن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا المشتركين".

وكانت الاتحاد للطيران قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب في الربع الأول من العام القادم.

ويأتي هذا في أعقاب إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع اتفاق للسلام بينهما في واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.

وكانت "الاتحاد" أول شركة طيران خليجية تسير رحلة ركاب تجارية إلى ومن تل أبيب، عندما أقلت إحدى طائراتها في أكتوبر الماضي وفدا إماراتيا زار إسرائيل، في أول زيارة على مستوى وزاري من الإمارات إلى إسرائيل.