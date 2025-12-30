 مجلس الوزراء السريلانكي يوافق على منح قروض للشركات المتضررة من إعصار ديتوا - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 4:17 م القاهرة
مجلس الوزراء السريلانكي يوافق على منح قروض للشركات المتضررة من إعصار ديتوا

كولومبو (سريلانكا) - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 3:19 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 - 3:19 م

وافق مجلس الوزراء في سريلانكا، على منح قروض للشركات التي تضررت بسبب إعصار "ديتوا"، بفائدة مخفضة نسبتها 3%، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم المجلس، ناليندا جاياتيسا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جاياتيسا قوله للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن القروض سيتم تقديمها عبر البنوك التجارية، من خلال دفعة حكومية مقدمة، بقيمة 5 مليارات روبية "16.2 مليون دولار أمريكي".

وستحصل الشركات على قروض تتراوح قيمتها بين 250 ألفا و25 مليون روبية، بحسب حجم كل شركة.

يشار إلى أن سريلانكا كانت قد شهدت طقسا سيئا في أواخر الشهر الماضي، تسبب في هطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق وتسببت في انهيارات أرضية لاسيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.


