كييف: روسيا تهاجم منطقة أوديسا وتلحق أضرارا بسفينة مدنية

قال أوليكسي كوليبا، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إن روسيا هاجمت البنية التحتية في منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الثلاثاء، مما ألحق أضرارا بسفينة مدنية ومنشآت في ميناءي بيفديني وتشورنومورسك على البحر الأسود.

وأضاف كوليبا، أن السفينة المدنية ترفع علم بنما، ومحملة بالحبوب ومستودعات لتخزين النفط وأنها تعرضت لأضرار، مشيرا عبر تطبيق «تيلجرام» إلى إصابة شخص واحد بجروح.

ومن المقرر أن يعقد قادة أوروبيون محادثات، اليوم الثلاثاء، بشأن جهود سلام تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين موسكو وكييف على خلفية ادعاءات روسية، نفتها أوكرانيا، بشأن هجوم واسع بطائرات مسيرة استهدف مقراً مطلاً على بحيرة يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبادل مسئولون روس وأوكرانيون اتهامات حادة على خلفية ادعاءات موسكو بأن أوكرانيا حاولت استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي في شمال غربي روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى، تقريباً فور ختام محادثات ترامب مع زيلينسكي أمس الأول الأحد.

وشكلت هذه الادعاءات والادعاءات المضادة تهديداً بعرقلة جهود السلام. وقال ترامب أمس الاثنين، بعد أن أبلغه بوتين هاتفياً بالهجوم: «لا يعجبني ذلك. هذا ليس جيداً».

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، اليوم الثلاثاء، إلى أن روسيا «لا تزال لم تقدم أي أدلة معقولة تدعم ادعاءاتها».