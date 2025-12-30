قال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، إن هناك ما يدعو للأمل في أن يحل السلام في أوكرانيا قريبا جدا.

وأضاف توسك، في اجتماع حكومي: "السلام يلوح في الأفق، لا شك أن هناك أشياء حدثت تعطي أسبابا للأمل في أن تنتهي هذه الحرب وبسرعة كبيرة، لكنه لا يزال أملا بعيدا عن أن يكون مؤكدا بنسبة 100 بالمئة"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

من جانبه، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، إنه تحدث مع قادة من أوروبا وكندا في إطار جهود برلين لدفع عملية السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ميرتس، خلال منشور عبر منصة إكس: "نحتاج الآن إلى الشفافية والصدق من الجميع بما في ذلك روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الكرملين إن روسيا ستشدد موقفها بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء القتال في أوكرانيا بعدما اتهمت كييف بمهاجمة مقر رئاسي في منطقة نوفجورود، وهو ما نفته أوكرانيا وقالت إنه لا أساس له من الصحة وهدفه إطالة أمد الصراع.

وقالت أوكرانيا أن اتهامات روسيا "أكاذيب" الهدف منها هو تبرير شن المزيد من الهجمات عليها. وذكر وزير الخارجية الأوكراني اليوم الثلاثاء أن روسيا لم تقدم دليلا "لأنه لا يوجد دليل".