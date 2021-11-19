أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي we السلام.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: «استحوذنا على المباراة كاملة ولم نستغل الفرص التي أتيحت على مدى شوطي اللقاء».

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعبين الدوليين هم قوام الفريق، وشاركوا في لقاءين مع المنتخب الوطني وأنه دائمًا ما يبحث عن التشكيل الأفضل في كل مباراة، وأن الأهلي سوف يستعد بقوة لمباراة المحلة المقبلة.

وشدد موسيماني على أن حمدي فتحي يشارك في أكثر من مكان في الملعب، واليوم شارك كمدافع ثالث، وأن الفريق خسر لاعبًا مهمًّا ولكن هناك بدائل متوافرة وفقًا لظروف كل مباراة.