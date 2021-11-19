مبادرة إحلال السيارات: دراسة منح التوك توك تراخيص مرورية لتقنين وضعه

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال وتجديد السيارات، إنَّ السيارة "التمناية" ستكون بديلا للتوك توك في الشوارع المصرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه بدراسة منح التوك توك تراخيص مرورية لتقنين وضعه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ رئيس الوزراء وجه أيضا بالبحث عن بديل لـ التوك توك في حالة إحلاله، وكان مقترحًا أن تكون "التمناية" بديلًا، وصدرت التعليمات بمنح تلك المركبة ترخيص نقل ركاب.

وأوضح أنّ الترخيص سيجعل التمناية أجرة مثل التاكسي والميكروباص، لافتًا إلى إجراء دراسة لهذا الأمر تمهيدًا لصدور قرار إشراك التوك توك في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات ووضع الشروط والآليات.