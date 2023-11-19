أعلنت «أورنچ مصر» عن مشاركتها للدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 23 كشريك الاتصالات للحدث وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية فى تقديم الحلول الرقمية للشركات فى مصر وتمكينها من الحصول على تقنيات عالمية شديدة التطور على النحو الذى يعزز مساهمتها فى إنجاح خطط الدولة المصرية للتحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الذكية.

ويستعرض جناح أورنچ عروضا قوية تشمل أحدث خدماتها وحلولها التكنولوجية للشركات، فضلا عن أبرز المشاريع التى طورها مركز أورنچ الرقمى للتطوير والابتكار ODC، ومن بين عدة تقنيات وحلول تستعرضها، تسلط أورنچ مصر الضوء على حلول مراكز البيانات والأمن السيبرانى للشركات والتى تتضمن عمليات NOC لإدارة الشبكات والخوادم والبرمجيات، وعمليات SOC للأمن السيبرانى والتى تضمن الوقاية من التسلل والاختراقات عبر إجراءات استباقية تصد محاولات الاحتيال الإلكترونى مما يسمح للعملاء بتخزين بياناتهم فى بيئة مؤمنة وموثوقة.

كما تستعرض الشركة تقنية التوءمة الرقمية Digital Twin التى تقوم ببناء نسخة افتراضية رقمية مطابقة للواقع (سواء كان مصنعا أو مؤسسة أو مدينة سكنية) بما يساعد على محاكاة الواقع فى التوءم الافتراضى، الذى يكون مربوطا بمصادر البيانات فى البيئة الواقعية من خلال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

وتسلط أورنچ الضوء على أحد تطبيقات الجيل الخامس والتى تتميز بالسرعة الفائقة فى نقل البيانات وهى تكنولوجيا الروبوتات والتى تقوم بعدد من المهام التى تسند للروبوت من خلال شبكة الجيل الخامس موضحة فى ذلك سرعة استجابة الروبوت للأوامر المرسلة له وكذلك سرعة إرساله للمتغيرات البيئية التى قد تطرأ حوله أثناء تنفيذه تلك المهام والأوامر ومن المتوقع أن تحدث هذه التكنولوجيا طفرة كبيرة فى قطاعات استراتيجية مثل النقل والتجارة والرعاية الصحية والتعليم عن بعد.

وفى قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تعرض أورنچ فى جناحها المبادرات والمشروعات المؤثرة التى أطلقتها فى إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال حيث يشهد جناح أورنچ فى المعرض أحدث ابتكارات مركز أورنچ الرقمى للتطوير والابتكار ODC فى مجال التكنولوجيا، والتى تشمل مشاريعا طلابية ملهمة، على رأسها طابعة ثلاثية الأبعاد مع استعراض عينات مطبوعة توضح قوة هذه التقنية فى إنشاء هياكل معقدة وأشكال متنوعة.

كما يستعرض المركز مشروعا طلابيا نجح فى ابتكار جهاز خاص لمساعدة المكفوفين فى المدارس والجامعات، من خلال استقبال وإرسال الكتابات الخاصة بمراحلهم التعليمية كبديل عن نظام برايل التقليدى.

ويقدم المركز أيضا مشروعًا فريدًا يتعلق بالذكاء الاصطناعى والروبوتات، وهو ذراع آلية قادرة على أداء مهام متنوعة مثل اللحام والأنشطة الصناعية الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال هشام مهران نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال فى أورنچ مصر: «نفتخر هذا العام بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التى تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمى فى مصر وذلك ضمن استراتيجية أورنچ الهادفة إلى التوسع فى ابتكارات وتقنيات دعم أعمال قطاع الشركات وتنميتها وتسهيل أنشطتها المتعلقة بالمدفوعات وتبادل البيانات بما يعنى ازدهارا فى هذه التبادلات ونتائج أكثر إيجابية على مستوى التشغيل والنمو والتكلفة».