كتائب القسام تعلن الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين في شمال غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.



وقالت "القسام"، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام"، عبر منصة "إكس" اليوم: "مجاهدونا يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".



وبدورها، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه "خلال اشتباكات الليلة الماضية في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبك مجاهدونا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة".



وأشارت حماس، إلى أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة التاندوم بمنطقة الصفطاوي".