كراتشي تتصدر قائمة المدن الأكثر تلوثا في العالم

تصدرت كراتشي، أكبر المدن الباكستانية القائمة اليومية للمدن الأكثر تلوثا في العالم، مما جعل السلطات تشعر بالعجز تجاه الحد من التلوث.

وأشارت هيئة "اي كيو اير" العالمية المعنية، إلى أن جودة الهواء في المدينة بلغت 227، مما يجعلها المدينة الأكثر تلوثا في العالم اليوم الأحد.

من ناحية أخرى، جاءت لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان، في المرتبة الثالثة في قائمة المدن الأكثر تلوثا.

وألزمت حكومة إقليم البنجاب المدنيين في 10 مناطق تعاني من الضباب الدخاني بارتداء قناع الوجه لمدة أسبوع.

وكتب رئيس وزراء البنجاب محسن نقفي عبر منصة "إكس"، "منح الأولوية للصحة مسئوليتنا المشتركة، من فضلكم التزاموا بالقواعد من أجل مجتمع أكثر أمنا".

وكان قد تم فرض "إغلاق ذكي"، أمس السبت، في المناطق المتضررة لمواجهة تصاعد مستويات تلوث الهواء، من خلال خفض الانبعاثات المتعلقة بالصناعة والنقل، كما استمرت المؤسسات التعليمية والمكاتب في إغلاق أبوابها.

وقد غلف ضباب أبيض ما لا يقل عن 10 مناطق بإقليم وسط البنجاب، من بينها عاصمة الأقليم لاهور، التي يقطن بها أكثر من 11 مليون نسمة.

ويشار إلى أن باكستان مسئولة عن أقل من 1% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ولكنها ضمن أكثر 10 دول معرضة لمخاطر المناخ.