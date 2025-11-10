وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة قادمة من الإمارات، بعد تتوج الفريق بكأس السوبر المصري والذي أقيم بمدينة أبو ظبي.

وحقق الأهلي الفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على استاد محمد ين زايد بمدينة العين.

وتوجه يس توروب المدير الفني للأهلي وجهازه المعاون إلى الدنمارك لقضاء فترة الإجازة حتى نهاية الراحة.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام في ظل وجود توقف دولي وانضمام معظم لاعبي الفريق للمنتخبات الوطنية.

وتعد البطولة هي الأولى للأهلي في الموسم الجاري. ورقم 16 له في تاريخ بطولات السوبر.

كما هي البطولة الثالثة على التوالي للأهلي في السوبر، والثامنة أمام الزمالك.