قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار بدأت اليوم بنشاط رياح تأثرت به العديد من مناطق الجمهورية، منوهة إلى أنه أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الرمال المثارة على الطرق الصحراوية والسريعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الأمطار سقطت على السواحل الشمالية: مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وتمتد الآن لمحافظات الدلتا كالغربية والمنوفية، لافتة إلى استمرار هطول الامطار ما بين متوسطة إلى غزيرة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن مناطق مطروح والسلوم والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية تتعرض لأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ رعدية في بعض المناطق ومصحوبة بحبات البرد، مساء اليوم، قائلة إنها تمتد إلى محافظات الوجه البحري.

وذكرت مدير مركز التنبؤات بالأرصاد، أن حدة الأمطار تقل على القاهرة الكبرى بعد ظهر غدا الاثنين، موضحة أن الأمطار تمتد لتشمل مدن شمال الصعيد كالمنيا وبني سويف ومدن القناة ومناطق من سيناء.

ولفتت إلى أن الأجواء تتحسن تدريجيًا يوم الثلاثاء المقبل، ناصحة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية وشرب المشروبات الدافئة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك كهرباء تجنبًا للصواعق، خلال الأيام المقبلة.