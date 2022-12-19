كوريا الجنوبية تمد العمل بخفض الضرائب على الوقود لمدة 4 أشهر

أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن سول تعتزم تمديد خفض الضرائب على الوقود، المقرر أن ينتهى العمل به هذا الشهر، حتى أبريل 2023، على الرغم من أنه سوف يتم تعديل الخصم على البنزين بالتزامن مع العمل على استقرار أسعار السوق.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية تقدم خصما بنسبة 37% على استهلاك الوقود منذ يوليو الماضي للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

ووفقا لأحدث خطة، تعتزم الحكومة تقديم خفض ضريبي بنسبة 25% على استهلاك البنزين من يناير حتى أبريل ، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما تعتزم الوزارة الابقاء على خصم بنسبة 37% على استهلاك الديزل والغاز النفطي المسال حتى أبريل المقبل.

وبالنسبة للسيارات، تعتزم كوريا الجنوبية تمديد الخصم الحالي بنسبة 30% على ضريبة استهلاك الفرد، المقرر أن تنتهي هذا الشهر، حتى يونيو 2023.

كما تعتزم الحكومة الإبقاء على التخفيض الضريبي الحالي بنسبة 15% على الموارد المستخدمة في توليد الكهرباء لمدة ستة أشهر، معللة قرارها بارتفاع الاسعار.

ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر في 27 ديسمبر الجاري على الخطة.