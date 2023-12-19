كتائب القسام تعلن استهداف دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في خانيونس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابتين وجرافة وناقلة جند إسرائيلية في مدينة خانيونس.

وقالت في بيانات منفصلة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الثلاثاء، إن عناصرها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي، وجرافة إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» شرق مدينة خانيونس.

وأشارت إلى استهداف عناصرها ناقلة جند إسرائيلية بقذيفتي «ياسين 105»، ودبابة ميركافا بقذيفة «الياسين 105» في مدينة خانيونس.

كما أوضحت أن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال، تحصنت في أحد المنازل شرق مدينة خانيونس.

ولفتت إلى أن عناصرها عاودوا استهداف القوة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح.