محافظ الدقهلية يتفقد أعمال مشروع الممشى السياحي الجديد بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أعمال التنفيذ الجارية في القطاع الثاني "أعمال فرد السن - أعمال الكورنيش - أعمال صب البلاطات الخرسانية" من مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بالمنصورة، بإجمالي طول 1.250 متر، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين.

المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا، ويضم طريق بعرض 6 أمتار ليكون ممشى للدرجات، وألعاب الأطفال، وممشى سياحي على النيل، بالإضافة إلى كورنيش ومقاعد انتظار، ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

وقال المحافظ، إن الممشى السياحي الجديد على النيل يتم تنفيذه ليكون متنفسا ترفيهيا لأبناء الدقهلية، والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق، إحدى شركات وزارة النقل.

وأوضح المحافظ، أن نسبة التنفيذ في القطاع الأول بلغت 100%، وفي القطاع الثاني بلغت 50%، وافتتاح المشروع قريباً ليكون متنفساً جديد لأبناء الدقهلية بصفة عامة ولأبناء مدينة المنصورة بصفة خاصة.

ووجه المحافظ، المقاول المنفذ للمشروع، بتكثيف الأعمال وزيادة فرق العمل والعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة؛ للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع، وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة.

كما شدد على سرعة حصر جميع قطع الأراضي الفضاء بطول المشروع، وتحديد أراضي أملاك الدولة منها لاستغلالها في مشروعات قومية تخدم المحافظة والمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من مشروع امتداد الممشى السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية وروادها، وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.