وكيل تعليم الوادي الجديد: توفير نماذج امتحانات استرشادية للصف الثالث الإعدادي



أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إطلاق نماذج استرشادية للصف الثالث الإعدادي في المواد الدراسية المختلفة، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والحرص على تقديم كل سبل الدعم لطلاب المحافظة.

وقال "عبد العزيز"، في بيان اليوم الخميس، إن النماذج الاسترشادية بالتعاون مع التعليم العام، وإدارة التعليم الإعدادي، وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية المختصين ذوي الخبرات، مؤكدا الانتهاء من إعداد النماذج بمواد، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم وذلك من خلال روابط إلكترونية بالصفحة الرسمية للمديرية، وذلك لضمان تدريب الطلاب وصقل قدراتهم نحو التفوق.

وفي سياق متصل، أعلن "عبد العزيز"، تنفيذ العديد من الأنشطة التربوية على مستوى المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.