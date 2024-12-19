تدخل مغربي لإطلاق سراح 4 فرنسيين لدى بوركينا فاسو

أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس تدخل لدى جمهورية بوركينا فاسو من أجل إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في واغادوغو منذ ديسمبر 2023.

ونقلت صحيفة هسبريس المغربية، صباح اليوم، عن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث هاتفياً مع الملك محمد السادس ليشكره على نجاح الوساطة المغربية في إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين المعتقلين في بوركينا فاسو.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية أن الرئيس إبراهيم تراوري استجاب لطلب العاهل المغربي. وأضافت أن "المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط الملك بالرئيس تراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو".

يُذكر أنه في فبراير 2023، أعلنت بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تنفيذاً لقرار السلطات البوركينية إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا. كما اتخذت تشاد خطوات مشابهة لإنهاء الوجود الفرنسي في البلاد منذ الشهر الماضي.