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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض يدرس تخصيص أرض اتحادية لمراكز بيانات لتطوير الذكاء الاصطناعي

إغلاق البيت الأبيض لمدة نصف ساعة
إغلاق البيت الأبيض لمدة نصف ساعة
د ب أ
نشر في: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 19 ديسمبر 2024 - 11:50 م

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت ستخصص أرضا اتحادية لمساعدة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في بناء مراكز بيانات لدفع تطوير الذكاء الاصطناعي قدما، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.  

وركزت الخطة على كيفية تحديد عدد صغير من المواقع الاتحادية التي يمكن أن تضم مراكز البيانات بطرق من شأنها التسريع من البناء ووضعها قرب مصادر طاقة نظيفة، حسبما ذكر مسؤول مطلع على الخطط. ولم يتضح ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيبقي على المبادرة.

ولمحت لايل برينارد مديرة مجلس الاقتصاد الوطني الأمريكي إلى هذا الجهد في خطاب اليوم الخميس في معهد "بروكينجكز"، حيث كشفت عن مراجعة إدارة بايدن لسلسلة الإمداد.


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