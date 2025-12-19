مجلس الولايات الألمانية يوافق على القانون الخاص بتحديث الخدمة العسكرية

قد تبدأ الخدمة العسكرية الجديدة في ألمانيا اعتبارًا من 1 يناير المقبل، بعد أن وافق المجلس الاتحادي «مجلس الولايات الألمانية» اليوم الجمعة على القانون الخاص بتحديث الخدمة العسكرية، عقب موافقة البرلمان الألماني عليه.

وينص القانون على إجراء فحص "فرز" إلزامي للشبان وإعادة العمل بنظام التسجيل العسكري، مع استمرار العمل بمبدأ الطوعية في الالتحاق بالخدمة العسكرية.

ويهدف القانون إلى زيادة قوام الجيش الألماني بحلول عام 2035، من نحو 184 ألف جندي حاليًا إلى ما يتراوح بين 255 ألفا و270 ألف جندي.

وسيتلقى جميع الشباب والشابات المولودين اعتبارًا من عام 2008 على استمارة استبيان لطلب بيانات شخصية عنهم بدءًا من العام المقبل، تتضمن أيضًا استفسارًا حول دوافعهم للخدمة العسكرية. ويتعين على الشبان الإجابة عليها، بينما يمكن للنساء الإجابة، إذ لا ينص الدستور على خدمة إلزامية للنساء. وبالنسبة لجميع الرجال المولودين ابتداءً من 1 يناير 2008، سيصبح الفرز الطبي إلزاميا، على أن يبدأ تطبيقه فعليًا في وقت لاحق.