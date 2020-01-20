وزير الإسكان يصدر قرارى إزالة لمخالفات بناء بالشيخ زايد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارى إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضى المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة2017.

و قال المهندس مصطفى فهمى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد - في بيان للوزارة اليوم الاثنين - إن مخالفات البناء تمثلت في إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضٍ سكنية وخدمية، وإقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.

وأشار إلى أن قرارى وزير الإسكان نصا على تولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات.