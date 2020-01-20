تفتتح فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل" من إنتاج الفرقة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 23 يناير الجاري، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة في تمام الثامنة و النصف مساء.

جدير بالذكر أن عرض "صبايا مخدة الكحل" هو اعادة انتاج لعرض "مخدة الكحل" والذي تم تقديمه أول مرة عام 1998 على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة "ريبرتوار" لأهم أعمال الفرقة، والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري، وكان العرض قد شارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي وقتها، وهو العرض الثاني الذي يعاد إنتاجه من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، حيث تم إعادة انتاج عرض "الطوق والأسورة" من إخراج ناصر عبد المنعم، وذلك عام 2018.

جدير بالذكر أن "صبايا مخدة الكحل" من بطولة سميرة عبد العزيز، شهيرة كمال، رشا سامي، لمياء حميدو، نجلاء يونس، حربي الطائر، بالاشتراك مع فرقة ستونة، ديكور وأزياء نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر رمزي، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح.