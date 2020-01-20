السعودية وألمانيا تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون الثقافي

بحثت السعودية وألمانيا اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الثقافي بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، بالرياض، اليوم الاثنين، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية الدكتور أندريس جورجن،بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقام وفد ثقافي من ألمانيا, في وقت سابق اليوم الاثنين بزيارة وزارة الثقافة السعودية في مقرها بحي البجيري بالدرعية (20 كلم شمال غرب الرياض)، حيث كان في استقبالهم نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز.



وتهدف الزيارة –طبقا لـ"واس" الرسمية إلى بحث وتعزيز سبل التعاون بين المملكة وألمانيا في المجالات الثقافية.



وعقد الوفد الألماني عدداً من ورش العمل مع مسؤولين من وزارة الثقافة في عدة قطاعات ثقافية،استُعرض خلالها آفاق التعاون وبحث آليات العمل المشترك.